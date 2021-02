Политики оценивают снятие депутатского иммунитета с Ники Мелия

Парламент Грузии 88 голосами против 2 снял депутатскую неприкосновенность с председателя Единого национального движения Ники Мелия на пленарном заседании 16 февраля.

За решением Парламента последовали оценки представителей правящей команды и оппозиции. «Civil.ge» предлагает отличающиеся мнения сторон по этому вопросу.

Комментарии представителей Грузинской мечты

Мамука Мдинарадзе – председатель фракции Грузинская мечта: «Если кто-либо будет хотя бы немного объективно наблюдать за этими процессами, (не сможет найти) ни одного аргумента, даю гарантию, ни одного аргумента, кроме общих, политических и спекулятивных аргументов, особенно правовых, которые указывали бы, почему не следовало Парламенту Грузии поддержать (снятие иммунитета с Ники Мелия) в то время когда человек прямо говорит, что – я выхожу за рамки закона, – и отказывается внести залог, наложенный судом. Почему в настоящее время парламенту не следует снять иммунитет? Никаких оснований (для этого) нет».

Анри Оханашвили – Грузинская мечта: «Сегодня я выразил уважение, принял во внимание и защитил Конституцию и закон Грузии и, конечно, исходя из этого, для меня это решение было простым, правильным и единственным… Мы сегодня приняли решение не относительно виновности Ники Мелия или относительно того, совершил ли он то обвинение, которое ему выдвигает прокуратура, мы приняли решение, чтобы прокуратура ходатайствовала перед судом относительно применения более строгой меры пресечения – заключение под стражу вместо залога».

Оценки представителей оппозиции

Заал Удумашвили – Единое национальное движение: «Мы не ожидали большего от Грузинской мечты. На протяжении двух месяцев нам анонсировали, что собирались принять это решение единогласно, и так и произошло. Так ведет себя всегда послушный Парламент послушной власти, которому просто не дают даже право выбора. Им сказали нажать рукой (кнопку), и они нажали, как бараны. Тот факт, что Парламент снял неприкосновенность с Ники Мелия, не означает, что Нику Мелия могут арестовать. Впереди нас ждет один (судебный) процесс, и все увидим, у кого хватить смелости на это. Нас не пугает никакое решение, потому что за нами стоит правда и народ, а когда ты прав, ты всегда силен в битве».

Гиги Угулава – Европейская Грузия: «Как государственные выгрызены (Бидзиной) Иванишвили, будет видно очень хорошо (тем самым). Мы видели однопартийный Парламент, укомплектованный манкуртами. Напрасно кто-то там (в Парламенте) ошибается, если думает, что не имеет к этому никакого отношения. Нет, друзья, вас никто не понимает. То двуличие, лицемерие и мерзость, которые вы совершаете, не останется так, во всех вас спросят… От них (Грузинской мечты) можно ожидать всякого безумия. Нам нужно сохранять спокойствие. (Они) сумасшедшие и, что самое главное, слабые. Они сейчас в самом ужасном состоянии, их мучает комплекс, вот мол, Бидзина (Иванишвили) ушел, а мы человека не можем поймать. Именно из-за этого комплекса власть пришла к этому сумасшествию».

Леван Иоселиани – Граждане: «На сегодняшнем заседании мы очень ясно дали понять Грузинской мечте, что если ей эта страна ценна хоть как-то, и если хочет, чтобы политическая температура в этой стране не была такой, как сегодня, если они действительно хотят разрядить политический кризис, тогда то, что они сделали сегодня, противоречит этому. Тут речь не о Мелия. Тут дело другого касается. Когда приходит прокуратура и без всяких аргументов требует снятия неприкосновенности, Грузинская мечта не должна это подхватывать. Парламент не является продолжением прокуратуры. Парламент – это институция, в котором для таких случаев должна быть выражена политическая воля, и следует отказать во всем этом, потому, что Мелия платит, или не платит (залог), дело не в этом. Дело в том, что это повестка дня политической борьбы этого конкретного человека и этой конкретной политической группы, и он имеет право выбирать путь такой политической борьбы».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)