Внешняя торговля Грузии в январе 2021 года

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы, в январе 2021 года внешнеторговый оборот Грузии снизился на 16,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 763,9 миллиона долларов США.

В январе 2021 года экспорт упал на 16,2% до 224,4 миллиона долларов США по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Импорт снизился на 16,4% до 539,4 млн долларов США, при этом отрицательное сальдо торгового баланса составило 315,0 млн долларов США, что составляет 41,2% внешнеторгового оборота в январе 2021 года.

Подробные данные о внешней торговле Грузии за январь 2021 года Служба статистики опубликует 19 февраля.

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