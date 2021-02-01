Здание МВД Грузии. Фото: пресс-служба МВД
Новости

Назначен новый директор Департамента полиции Шида Картли

01/02/2021 - 15:12
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Заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе 31 января представил Илью Квагинидзе в качестве нового руководителя Департамента полиции региона Шида Картли, который сменил на этом посту Мамуку Сагареишвили.

Илья Квагинидзе был заместителем директора Департамента полиции Шида Картли с мая 2020 года.

Смена директора Департамента полиции в Шида Картли является частью текущих кадровых изменений в Министерстве внутренних дел. К этому моменту уже сменились руководители департаментов полиции в трех регионах Грузии – Кахети, Гуриа и Самцхе-Джавахети.

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01/02/2021 - 15:12
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