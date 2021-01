Назначены новые руководители департаментов полиции Кахети, Гуриа и Самцхе-Джавахети

В результате кадровых перестановок в МВД Грузии в трех регионах – Кахети, Гуриа и Самцхе-Джавахети – сменились директора департаментов полиции.

В МВД «Civil Georgia» подтвердили, что на основании собственного заявления покинул должность начальник Департамента полиции Кахети Зураб Берикашвили. По информации ведомства, пока неизвестно, где он продолжит свою деятельность.

На посту директора Департамента полиции Кахети Зураба Берикашвили сменил Кахабер Мурадашвили, бывший начальник Департамента полиции региона Гуриа. На должность в Гуриа переместился Леван Харабадзе с должности начальника Департамента полиции Самцхе-Джавахети.

Новым директором Департамента полиции Самцхе-Джавахети Гурам Зесашвили, который до последнего времени занимал должность заместителя директора Департамента полиции Мцхета-Мтианети.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)