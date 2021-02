В Батуми задержаны 11 участников протестного шествия

В ночь с 6 на 7 февраля гражданские и оппозиционные активисты в Тбилиси и Батуми провели шествие с требованием снятия введенного в стране «комендантского часа», что привело к аресту 11 человек в Батуми.

На видео, сделанном одним из митингующих в Батуми, видно, что полиция применяет силу для задержания активистов, во время чего между протестующими и правоохранителями произошли стычки.

Позже одна из активисток Кэти Гоголаури сообщила СМИ, что она была задержана во время акции, после чего полицейский применил в ее отношении насилие, схватил ее за шею и душил. По ее словам, полиция освободила ее после того, как узнала, что он является гражданином США.

В МВД подтвердили «Civil Georgia», что 11 человек были задержаны в Батуми по обвинению в неповиновении полиции.

В то же время акция протеста в Тбилиси прошла без происшествий. Демонстранты собрались перед зданием Парламента и направились шествием к саду «Дедаэна», протестуя в такой форме против введенных ограничений.

Акции протеста под названием «Марш неповиновения» предшествовало растущее в последние недели недовольство общественности в связи ограничениями, введенными в стране из-за пандемии Covid-19.

5 февраля власти решили ослабить некоторые ограничения в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, введенные с конца ноября прошлого года. Большинство ограничений в Батуми и нескольких небольших городах было снято с 1 февраля. Однако комендантский час по-прежнему действует по всей стране.

