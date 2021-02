Местные жители требуют отставки мэра Чхороцку

Группа местных жителей Чхророцкуйского муниципалитета сегодня потребовала отставки мэра муниципалитета Давида Гогуа из-за видео, распространенного в соцсетях, в котором видно, что предположительно ученики школы проводят уборку в туалете местной мэрии.

Несколько учеников седьмого класса местной публичной школы для уборки в здании Мэрии взяла бывшая сотрудница муниципальной Службы уборки Этер Джапаридзе.

Один из несовершеннолетних сообщил грузинским СМИ, что они не знали заранее, что им придется мыть туалет. Другой подросток сказал, что они сначала занимались уборкой в вестибюле Мэрии, а затем попытались помыть пол в туалете после того, как двое их одноклассников «что-то пролили».

Один из оппозиционных активистов обвинил мэра в сокрытии этого факта, отметив, что бывший сотрудник Службы уборки Мэрии является родственницей мэра.

Мэр Чхороцку Давид Гогуа заявил, что Этер Джапаридзе действовала самовольно, и отметил, что как только они получили информацию о произошедшем, детей сразу отпустили с территории Мэрии.

Мэр также отметил, что дело возбуждено по статье 150 УК Грузии, которая касается принуждения.

В свою очередь, Джапаридзе отрицает нарушение прав несовершеннолетних и заявляет, что детей нужно «приучать» к труду с детства. По ее словам, «когда они вырастут, они скажут, что эта женщина хотела для нас добра».

