Министр финансов Грузии Иване Мачавариани и посол Японии в Грузии Имамура Акира подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, 29 января 2020 г., Фото: Facebook/ Ministry of Finance
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Грузия подписала соглашение с Японией об избежании двойного налогообложения

29/01/2021 - 18:21
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Министр финансов Грузии Иване Мачавариани 29 января на ознакомительной встрече с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Грузии Имамурой Акира подписал Соглашение об избежании двойного налогообложения по доходам и капиталу.

По сообщению Министерства финансов Грузии, соглашение, переговоры по обновлению которого начались в июне прошлого года, будет содействовать углублению экономического сотрудничества между двумя странами и привлечению инвестиций.

Согласно тому же сообщению, соглашение основано на обновленной модели Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и учитывает стандарты, установленные проектом Снижения налогов и передачи прибыли (BEPS).

Документ заменил соглашение 1986 года между Японией и Советским Союзом.

По данным Министерства финансов, у Грузии есть соглашения об избежании двойного налогообложения с 56 странами мира.

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29/01/2021 - 18:21
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