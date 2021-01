Оппозиция призывает Грузинскую мечту вернуться за стол переговоров

Оппозиционные партии, в том числе блок «ЕНД – Сила в единстве», Европейская Грузия, Лело, Стратегия Агмашенебели, Гирчи – Больше свободы и Лейбористская партия выступили 26 января с совместным заявлением, в котором призвали Грузинскую мечту «своевременно вернуться за стол переговоров».

«(Грузинская мечта) должна осознать, что единственный выход из кризиса – это проведение досрочных демократических выборов и решение вопросов, поднятых оппозицией и, соответственно, большинством избирателей», – говорится в заявлении.

По мнению партий, вместо того чтобы принять «разумный компромисс», предложенный оппозицией, правящая команда пыталась продолжить борьбу с использованием «нецивилизованных методов», чтобы заставить оппозицию отказаться от своих требований.

По их заявлению, «угрозы наложить карательные санкции на оппозиционные партии на законодательном уровне и затягивание процесса приостановления мандатов не принесут никаких результатов».

По заявлению подписавшихся партий, несмотря на различия между партиями, находящимися в режиме бойкота, они едины в своих требованиях об освобождении политических заключенных, назначении новых выборов, реформировании избирательной администрации и избирательной системы.

Из восьми оппозиционных партий, которые преодолели 1%-ный барьер на выборах 31 октября 2020 года, пока что в Парламент прошли только четыре депутата из партийного списка Альянса патриотов. В то же время партия «Граждане» Алеко Элисашвили также рассматривает возможность согласиться на получение двух своих мандатов, если Грузинская мечта удовлетворит некоторые из их требований. Во втором отделении Гирчи заявляют, что если они получат согласие оппозиции войти в Парламент, они также не откажутся от мандатов.

Переговоры между оппозицией и правящей партией по поводу преодоления возникшего в стране политического кризиса, начавшиеся при посредничестве иностранных дипломатов, зашли в тупик после того, как председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе представил законодательную инициативу, которая наряду с рядом других ограничений также предусматривает прекращение государственного финансирования оппозиционных партий.

