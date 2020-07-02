«Международная прозрачность – Грузия» о принятых Парламентом изменениях в своем Регламенте
НПО «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International Georgia — TIG), отреагировала на изменения в Регламенте Парламента, принятые третьем чтении, и заявляет, что инициаторы законопроекта разделили «большинство» замечаний организации, но «проблемные» вопросы вновь остаются.
В заявлении, опубликованном 1 июля, «Международная прозрачность – Грузия» положительно оценила, что в соответствии с рекомендацией организации, по новому Регламенту:
- Депутаты, вошедшие в Парламент от разных политических партий или избирательных блоков, будут иметь право создавать общую фракцию;
- Входящая в избирательный блок партия сможет создать фракцию в Парламенте, если она получит 7 мандатов;
- Независимые мажоритарии также будут иметь право создать фракции и др.
В то же время «Международная прозрачность – Грузия» по-прежнему считает проблематичным, что по новому Регламенту:
- Квоты в Прокурорском совете отменены, и Парламент также должен проголосовать за кандидата от оппозиции;
- Время выступления беспартийных депутатов было сокращено с 5 до 3 минут;
- Независимые депутаты больше не смогут выдвигать кандидата в Попечительский совет Общественного вещателя.
Регламент вступят в силу, как только избранный на очередных парламентских выборах Парламента приобретет свои полномочия.
«Международная прозрачность – Грузия» 5 июля также опубликовала анализ проекта поправок к регламенту Парламента Грузии. Тогда в организации заявляли, что изменения ухудшают правовое положение оппозиции.
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