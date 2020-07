«Международная прозрачность – Грузия» о принятых Парламентом изменениях в своем Регламенте

НПО «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International Georgia — TIG), отреагировала на изменения в Регламенте Парламента, принятые третьем чтении, и заявляет, что инициаторы законопроекта разделили «большинство» замечаний организации, но «проблемные» вопросы вновь остаются.

В соответствии с В соответствии с поправками к Регламенту Парламента, число заместителей председателя Парламента сокращено с девяти до пяти. В то же время минимальное время выступления фракций в политических дебатах увеличено на 15 минут (максимум 75 минут). Также, согласно новому Регламенту, право создавать фракцию будут иметь 7 депутатов вместо 6. Кроме того, статус депутата, оставшегося вне фракции, будет бесфркацийным, а не независимым. Упраздняется также понятие парламентского меньшинства.

В заявлении, опубликованном 1 июля, «Международная прозрачность – Грузия» положительно оценила, что в соответствии с рекомендацией организации, по новому Регламенту:

Депутаты, вошедшие в Парламент от разных политических партий или избирательных блоков, будут иметь право создавать общую фракцию;

Входящая в избирательный блок партия сможет создать фракцию в Парламенте, если она получит 7 мандатов;

Независимые мажоритарии также будут иметь право создать фракции и др.

В то же время «Международная прозрачность – Грузия» по-прежнему считает проблематичным, что по новому Регламенту:

Квоты в Прокурорском совете отменены, и Парламент также должен проголосовать за кандидата от оппозиции;

Время выступления беспартийных депутатов было сокращено с 5 до 3 минут;

Независимые депутаты больше не смогут выдвигать кандидата в Попечительский совет Общественного вещателя.

Регламент вступят в силу, как только избранный на очередных парламентских выборах Парламента приобретет свои полномочия.

«Международная прозрачность – Грузия» 5 июля также опубликовала анализ проекта поправок к регламенту Парламента Грузии. Тогда в организации заявляли, что изменения ухудшают правовое положение оппозиции.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)