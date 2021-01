Заместитель гамгебели Чугуретского района Тбилиси задержан по обвинению в «превышении полномочий»

Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии задержали заместителя гамгебели Чугуретского района Тбилиси по факту превышения служебных полномочий в связи тендером на сумму 126 572 лари, который был объявлен 25 января с целью укрепление одного из жилых домов.

По данным СГБ, задержанный вызвал к себе представителя одной из двух компаний, участвующих в тендере, и на том основании, что в тендере «должна была победить желательная для него компания», потребовал от него отказаться от участия в тендере, в противном случае пригрозил «создать проблемы». Кроме того, обвиняемый предложил компании также скорректировать условия тендера для нее в будущем.

Согласно тому же сообщению, «несмотря на давление», участвовавшая в тендере компания все же приняла в нем участие и выиграла, после чего задержанный «начал систематически создавать проблемы для компании». В результате компания столкнулась с «искусственными» препятствиями в выполнении работ, и «контракт был окончательно прекращен».

Дело расследуется по части первой статьи 333 Уголовного кодекса Грузии, которая касается превышения служебных полномочий и в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы до трех лет.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)