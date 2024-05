Грузия в докладе Антикоррупционной группы Совета Европы

Антикоррупционный орган Совета Европы – «Группа государств против коррупции» (GRECO) 30 мая опубликовал доклад о предотвращении коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров.

Согласно документу, по состоянию на 1 декабря 2023 года из 18 рекомендаций, данных GRECO Грузии, 2 не выполнены, 6 выполнены частично и 10 выполнены полностью.

Что касается депутатов, из 4 рекомендаций 1 была выполнена полностью, а 3 — частично. Из 7 рекомендаций в отношении судей 1 не выполнена, 3 выполнены частично и 3 выполнены полностью. Наконец, что касается рекомендаций в отношении прокуроров, Грузия имела один из самых высоких уровней соблюдения среди стран, в которых проводился мониторинг: полностью выполнила 6 рекомендаций, 1 рекомендация осталась невыполненной.

GRECO призывает правительства стран, находящихся под мониторингом, «принять более строгие правила для предотвращения коррупции и содействия добросовестности в высших исполнительных органах центрального правительства, особенно в вопросах лоббирования и контактов с третьими сторонами, а также активизировать усилия по полному и быстрому осуществлению всех рекомендаций GRECO».

