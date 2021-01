Южнокорейская компания передала в Абхазию тесты на Ковид-19 на основе антител

Южнокорейская компания Global Honors Network передала оккупированной Абхазии 500 тестов на Ковид-19 на основе антител в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

По сообщению от 13 января, Сухуми также ожидает получить от той же компании PCR тесты. Планируются также переговоры по увеличению масштабов помощи.

Апсныпресс также отмечает, что один из представителей Global Honors Network, который координирует гуманитарное сотрудничество между Сухуми и компанией, в прошлом проживал в Абхазии «некоторое время».

Сообщения о компании Global Honors Network впервые появилась в грузинских СМИ в мае 2020 года, когда южнокорейская газета The Korea Herald сообщила, что местная компания окажет гуманитарную помощь оккупированной Абхазии.

Посол Грузии в Южной Корее Отар Бердзенишвили заявил в то время «Civil Georgia», что некоммерческая организация Global Honors Network представляет собой небольшую организацию с несколькими членами и «имеет связи как с США, так и с Россией».

