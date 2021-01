Трое задержанных по делу Шакарашвили освобождены под залог

Трое задержанных по делу 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили 11 января были освобождены под залог Тбилисским городским судом из зала суда.

Адвокат одного из обвиняемых заявил, что Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения каждому на освобождение под залог в размере по 1000 лари, а в дальнейшем по делу каждого из них пройдут отдельные судебные процессы.

Обвинение согласилось с ходатайством об освобождении под залог, поскольку все трое задержанных — Саба Чхартишвили, Саба Гогшелидзе и Ираклий Цакадзе — признали себя виновными по предъявленным обвинениям, не оспорили доказательства, что устранило угрозу воздействия на свидетелей.

По имеющейся информации, всем троим предъявлены обвинения по статьям 120 и 126 Уголовного кодекса Грузии, которые касаются насилия и нанесения умышленных телесных повреждений. В частности, дело касается эпизода физического и словесного противостояния между двумя группами в городе Мцхета.

Согласно материалам дела, ранее опубликованным прокуратурой, одна из групп, участвовавших в противостоянии, позвала подмогу из Тбилиси, чтобы отомстить, после чего последовало насилие, а затем смерть Шакарашвили.

Дядя умершего футболиста Мириан Николадзе заявил, что освобожденные под залог непосредственно не принимали в эпизодах, связанных с Шакарашвили, и что они были среди тех лиц, которые противостояли второй группе. А представителям последней позже было предъявлено обвинение в насилии и умышленном убийстве Шакарашвили.

Тело Георгия Шакарашвили было найдено 22 июня 2020 года, спустя четыре дня после его исчезновения, в реке Арагви недалеко от города Мцхета. По делу Шакарашвили всего задержали 17 человек. В августе прокуратура утяжелила обвинения пятерых из них по статье умышленного убийства. В ноябре суд признал шестерых подозреваемых виновными в насилии, групповом насилии и незаконном лишении свободы.

