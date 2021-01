В Грузии увеличились пенсии по возрасту с 2021 г.

По информации Министерства Грузии по вопросам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, с 1 января 2021 года повышена пенсия по возрасту.

По сообщению ведомства, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия увеличена на 20 лари — с 220 до 240 лари, а для пенсионеров старше 70 лет – на 25 лари с 250 до 275 лари.

Согласно Закону Грузии «О развитии высокогорных регионов», пенсионеры, постоянно проживающие в высокогорных поселениях, получат еще 20% надбавки к повышенной пенсии. Соответственно, с 2021 года проживающие здесь пенсионеры до 70 лет будут получать увеличенную с 264 до 288 лари, а пенсионеры старше 70 лет — увеличенную с 300 до 330 лари.

При этом задействован механизм индексации пенсий, а это значит, что с учетом экономических показателей пенсии будут увеличиваться каждый год.

Согласно бюджету 2021 года, на пенсионное обеспечение граждан предусмотрено 2,6 млрд лари.

