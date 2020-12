Мандат МНЕС в Грузии продлен на два года

Совет Европейского Союза продлил мандат Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии на 2 года, до 14 декабря 2022 года.

В своем решении от 3 декабря Совет также выделил миссии бюджет в размере 44,8 млн евро на период с 15 декабря 2020 года по 14 декабря 2022 года.

МНЕС находится в Грузии после августовской войны 2008 года и состоит из невооруженных наблюдателей, которые содействуют стабилизации ситуации на местах, однако они не имеют доступа на территории двух оккупированных регионов Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)