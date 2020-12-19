Наблюдатели МНЕС в селе Одзиси у линии оккупации Цхинвальского региона. Фото: Отар (Отто) Кобахидзе/Civil.ge
Новости

Мандат МНЕС в Грузии продлен на два года

19/12/2020 - 18:21
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Совет Европейского Союза продлил мандат Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии на 2 года, до 14 декабря 2022 года.

В своем решении от 3 декабря Совет также выделил миссии бюджет в размере 44,8 млн евро на период с 15 декабря 2020 года по 14 декабря 2022 года.

МНЕС находится в Грузии после августовской войны 2008 года и состоит из невооруженных наблюдателей, которые содействуют стабилизации ситуации на местах, однако они не имеют доступа на территории двух оккупированных регионов Грузии.

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19/12/2020 - 18:21
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