По данным Сухуми, 510 человек вернулись в Абхазию из остальной Грузии

По сообщению Сухуми, 3-10 декабря через пункт пересечения на мосту на реке Ингури в регион из остальной Грузии вернулись 510 человек.

В условиях пандемии Ковид-19 Сухуми в пятый раз открыл т.н. «гуманитарный коридор», чтобы находящиеся в остальной Грузии обладатели абхазских «паспортов» и жители региона смогли вернутся в Абхазию. Желающим вернуться в регион необходимо предоставить отрицательный ответ на тест Ковид-19, выданный грузинским медицинским учреждением не позднее, чем за 72 часа до пересечения моста на реке Ингури.

Для предотвращения распространения коронавируса Сухуми впервые ввел ограничения на пункте пересечения на реке Ингури 27 февраля. 14 марта единственный пункт пересечения, соединяющий регион с остальной Грузией был закрыт на неопределенный срок.

