Первый турецкий грузовой поезд направляется в КНР через Грузию, 4 декабря, 2010. Фото: агентство «Анадолу»
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Первый турецкий грузовой поезд прибудет в Китай через Грузию

08/12/2020 - 20:52
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Первый турецкий грузовой поезд, который прибудет в Китай по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, отправился из Стамбула в прошлую пятницу. Об этом сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».

Поезд, который войдет в Грузию из провинции Восточный Карс, остановится в Ахалкалаки, а затем отправится в Китай через Азербайджан и Казахстан.

Программа железного Шелкового пути, которая охватывает 8 693 километра ЖД пути и пять стран, сокращает грузовые перевозки между Турцией и Китаем с использованием Транскаспийского международного транспортного маршрута и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на одного месяца до 12 дней.

ЖД магистраль Баку-Тбилиси-Карс, строительство которой началось в 2007 году, должна была быть завершена в 2010 году, но была официально открылась в 2017 году из-за задержек со строительством.

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08/12/2020 - 20:52
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