НПО о планируемых изменениях в правилах отбора судей Верховного суда Грузии

Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, которая объединяет около 40 местных НПО, подвергла критике проект постановления Высшего совета юстиции, который направлен на урегулирование процесса отбора судей Верховного суда, назвав его «проблемным». По оценке коалиции, предложенные правила «формально не обеспечивает открытого и прозрачного процесса».

Согласно заявлению коалиции, которые было опубликовано 7 декабря, установление лимита времени для собеседования с кандидатами и ограничение тематики вопросов, как это предусмотрено в проекте постановления, не позволяет членам совета принимать активное участие в процессе отбора.

«Есть подозрение, что указанная запись ставит своей целью, чтобы кандидаты, лояльные клану (в судебной системе), смогли избежать неудобных для них вопросов по поводу неформального влияния в суде и состояния судебной системы в целом», — говорится в заявлении коалиции.

Коалиция также отметила, что в проекте постановления нет прямого указания на необходимость публичного транслирования слушаний кандидатов в судьи. «Мы считаем, что проект должен отражать это обязательство, чтобы соответствовать требованиям органического закона в отношении публичности процесса», — заявила коалиция, добавив, что «в противном случае публичность, как цель, не может быть достигнута без прямой трансляции».

НПО также заявили, что проект постановления подготовил член Высшего совета юстиции Димитри Гвритишвили, который в настоящее время является кандидатом на должность судьи Верховного суда. «Следовательно, у нас налицо обстоятельство, когда кандидат, который в то же время является членом Высшего совета юстиции и по закону обязан отстраниться от процесса отбора, подготавливает правила, которые впоследствии будут применены к нему, как к кандидату», — говорится в заявлении.

20 ноября Высший совет юстиции объявил, что начался процесс избрания одного судьи Верховного суда.

В 2019 году Парламент В 2019 году Парламент назначил 14 судей Верховного суда Грузии бессрочно. В последнее время процесс отбора судей неоднократно подвергался критике со стороны оппозиции, неправительственных организаций и членов Высшего совета юстиции, которые не являются судьями.

