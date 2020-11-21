ЦИК: Явка избирателей к 15:00 составила 16,47%

По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, к 15:00 во втором туре мажоритарных выборов депутатов Парламента приняли участие 352 456 избирателей, что составляет 16,47% от числа избирателей, зарегистрированных ко второму туру.

По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей — 24,1% была зафиксирована в одномандатном округе №30 муниципалитетов Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло, а самая низкая — 12,6% в Надзаладевском одномандатном округе №7 Тбилиси.

В первом туре парламентских выборов 31 октября к 15:00 явка избирателей составила 36,45%.

Избирательные участки по всей стране открылись ровно в 08:00. В 17 мажоритарных округах, где проходят вторые туры парламентских выборов, в общей сложности зарегистрировано 2 140 210 избирателей для участия в голосовании.

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