АМЮГ требует аннулировать сводные протоколы 117 участков

Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) заявила 3 ноября, что она организация требует аннулирования итоговых протоколов 117 участков и пересчета голосов по итогам парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября. Причиной этого АМЮГ называет дисбаланс, зафиксированный в большинстве протоколов, и факты исправления протоколов.

Организация заявляет, что она подала в ЦИК 304 жалобы в день выборов и после него. 131 из этих жалоб касаются нарушения процедуры голосования и/или подсчета голосов, а на 173 избирательных участках АМЮГ оспаривает нарушения, зафиксированные в итоговых протоколах.

«Окружные избирательные комиссии должны рассмотреть поданные жалобы в течение 2 дней», — заявляет АМЮГ.

