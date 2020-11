Лари вновь обесценился по отношению к доллару и евро

Несмотря на интервенцию со стороны Национального банка Грузии 2 ноября, национальная валюта Грузии вновь обесценилась по отношению к доллару США и евро. По состоянию на 4 ноября стоимость 1 доллара США составляет 3,2988 лари, а 1 евро — 3,8586 лари.

В начале октября лари немного укрепился по отношению к доллару США и евро и несколько месяцев оставался стабильным благодаря регулярным интервенциям Национального банка. Всего с октября НБГ продал 260 миллионов долларов США.

2 ноября 1 доллар США можно было купить за 3,2327 лари, а 1 евро за 3,7732 лари. Две недели назад, 20 октября, 1 доллар США стоил 3,2117 лари, евро — 3,7763 лари.

Курс лари начал существенно обесцениваться с середины марта после того, как были введены экономические ограничения и запрет на авиаперевозки в связи с пандемией Ковид-19. В сентябре, после трех месяцев относительной стабильности, лари снова начал обесцениваться. По состоянию на 26 сентября 1 доллар США стоил 3,3332 лари.

