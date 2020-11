Георгий Руруа подвергся нападению в тюрьме

По сообщению Специальной пенитенциарной службы, на Георгия Руруа, одного из акционеров телекомпании «Мтавари архи» 2 ноября в тюрьме напали пять человек, когда он выходил из камеры, чтобы встретиться со своим адвокатом. По той же информации, следственная служба незамедлительно была оповещена о произошедшем и начато расследование.

Пенитенциарная служба опубликовала заявление после того, как депутат от Единого национального движения Саломе Самадашвили заявила, что Руруа был избит в тюрьме.

Адвокат Руруа Дмитрий Садзаглишвили заявил, что это нападение было организовано властями, поскольку инциденту не предшествовала никакая словесная перепалка. По его словам, следует отметить, что на Руруа было совершено нападение через день после выборов.

Георгий Руруа был задержан правоохранителями 18 ноября 2019 года по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Позже он был приговорен судом к 4 годам лишения свободы. Сам Руруа по сей день не признает выдвинутых ему обвинений и говорит о сведении политических светов в его отношении. Весной оппозиция утверждала, что освобождение Георгия Руруа наряду с Гиги Угулава и Ираклием Окруашвили было частью соглашения с правящей командой от 8 марта, которое было достигнуто при посредничестве иностранных дипломатов. Правящая команда отрицала существование такого условия.

