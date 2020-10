Служба аудита: Грузинская мечта получила 45% от общей суммы пожертвований

Согласно промежуточному докладу Службы государственного аудита о финансовом мониторинге выборов, в период с 1 сентября по 12 октября политические партии и независимые мажоритарные кандидаты получили пожертвования на общую сумму 22 602 245 лари.

В промежуточном докладе, который был опубликован 23 октября, говорится, что наибольший объем пожертвований в размере 10 139 707 лари получила правящая Грузинская мечта. Эта сумма составляет около 45% от общей суммы пожертвований.

С 2 599 290 лари (12%) на втором месте находится «Лело за Грузию» Мамуки Хазарадзе. За ней следует Национальное движение с 2 295 309 лари (10%).

2 015 505 лари (9%) получила партия «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе. Затем следует Альянс патриотов с 1 886 805 лари (8%) и Европейская Грузия с 1 646 295 лари (7%).

В период с 1 сентября по 12 октября только шесть партий получили 91% пожертвований от 62 субъектов (49 политических партий, 2 блока и 11 независимых мажоритарных кандидатов). Это Грузинская мечта, Лело,», Стратегия Агмашенебели, Альянс патриотов и Европейская Грузия.

Политическая реклама

По информации Службы государственного аудита, политические партии и независимые мажоритарные кандидаты потратили в общей сложности 17 405 441 лари на политическую рекламу.

Больше всего денег на рекламу — 8 213 467 лари (47% от общей суммы) потратила Грузинская мечта. Затем идут Национальное движение с 1 864 982 лари (11%) и Лело за Грузию с 1 793 441 лари (10%).

На эти же цели Стратегия Агмашенебели, Европейская Грузия и Альянс патриотов потратили 1,773,088 лари, 1 634 575 лари и 953 478 лари (10%, 9% и 5%, соответственно).

Как и в случае пожертвований, 93% общих расходов на рекламу приходится на шесть партий.

Административные правонарушения

Служба государственного аудита в результате проверки финансовых деклараций обнаружила, что «Свободная Грузия» не предоставляла в Службу государственного аудита информацию о денежных выплатах (5 450 лари) в наличном виде. Кроме того, изучение деклараций выявило несколько фактов пожертвований в нарушение требований Органического закона Грузии «О политических объединениях граждан» (в наличном виде).

Служба аудита также обнаружила нарушения в пожертвованиях, за которыми последовали судебные предупреждения: партия Социал-демократы за развитие Грузии получила пожертвования от юридического лица, акционер которого зарегистрирован за границей; В 2020 году Иване Хазарадзе пожертвовал 85 000 лари партии Лело, что на 25000 лари больше установленного законом лимита для пожертвований.

По сообщению Службы аудита, партия «Белые» не предоставила информацию о фонде избирательной кампании.

Служба государственного аудита также проверила соответствие видеороликов политического содержания в пользу Альянса патриотов и Гирчи, вышедших в эфире телекомпаний «Обиективи» и «Гирчи ТВ» в августе 2020 года.

По заключению Службы государственного аудита, что видеоролики транслировались по телевидению безвозмездно, что Служба аудита охарактеризовала как неденежное пожертвование, отметив, что эти партии не указали информацию об этом в своих декларациях. В то же время Служба аудита поясняет, что «Медиа союз Обиективи» является некоммерческим юридическим лицом и делать пожертвования ему запрещено.

По заявлению Служба государственного аудита, на основании материалов, полученных из Генпрокуратуры, а также информации, распространенной в СМИ, она приступила к изучению законности пожертвований в пользу Альянса патриотов Грузии в рамках своего мандата и компетенции. Служба аудита также начала изучение того факта, что Н(Н)ЮЛ «Закончим» разместило на своей странице в Facebook платное видео с политической рекламой и таким образом сделало предполагаемое запрещенное пожертвование.

