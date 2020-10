Столтенберг: Грузия и Украина — «очень ценные партнеры»

Выступая на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО 21 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Грузия и Украина являются очень ценными партнерами» по ряду причин, включая растущее стратегическое значение Черноморского региона.

Генеральный секретарь НАТО заявил об этом после того, как журналист «Интерфакс-Украины» Ирина Сомер спросила его, будут ли учтены интересы стран-аспирантов — Украины и Грузии, в процессе разработки «НАТО 2030». Столтенберг подтвердил, что проведет консультации с обеими странами перед тем, как представить свои предложения главам государств и правительств стран-членов и НАТО.

«Тесное сотрудничество, дискуссии и выслушивание таких партнеров, как Украина и Грузия, является важной частью процесса НАТО-2030», — сказал он.

«Процесс НАТО-2030» — это инициатива, выдвинутая генеральным секретарем НАТО в июне с целью, которая ставит своей целью разработку видения и рекомендаций по усилению развития и координации Североатлантического альянса, а также по повышению эффективности альянса в борьбе с вызовами безопасности в современном мире. Этот процесс поддерживается группой экспертов, которые представят свой доклад на заседании министров иностранных дел стран НАТО в декабре.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)