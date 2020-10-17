Лидер оккупированного Цхинвали встретился с населением Ахалгори. 26 декабря. 2019 г. Фото: presidentruo.org
Новости

У «президента» и «и.о. премьер-министра» оккупированного Цхинвали диагностировали Ковид-19

17/10/2020 - 18:21
3 Less than a minute

У «президента» оккупированного Цхинвальского региона Анатолия Бибилова и «и.о. главы правительства» Геннадия Бекоева диагностировали Ковид-19. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

По словам пресс-секретаря Бибилова Дины Гассиевой, у «президента» Цхинвали легкая форма вируса, и он работает удаленно.

Ранее коронавирус подтвердился пресс-секретаря «Администрации» Бибилова и «главного санитарного врача» оккупированного региона.

По имеющимся данным, всего в оккупированном Цхинвали подтверждено 284 случая заражения Ковид-19.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
17/10/2020 - 18:21
3 Less than a minute

მსგავსი/Related

Photo of COVID-19 — Все новости Грузии: Число зараженных коронавирусом увеличилось на 958, 214 выздоровели, 4 пациента умерли

COVID-19 — Все новости Грузии: Число зараженных коронавирусом увеличилось на 958, 214 выздоровели, 4 пациента умерли

17/10/2020 - 11:05
Photo of Жительница Ахалгори скончалась после того, как ей отказали в переводе на подконтрольную Тбилиси территорию

Жительница Ахалгори скончалась после того, как ей отказали в переводе на подконтрольную Тбилиси территорию

15/10/2020 - 22:56
Photo of В Тбилиси и Имерети ограничивается работа ресторанов и развлекательных заведений

В Тбилиси и Имерети ограничивается работа ресторанов и развлекательных заведений

15/10/2020 - 14:57
Photo of МИД России комментирует на срыв очередного раунда Женевских переговоров

МИД России комментирует на срыв очередного раунда Женевских переговоров

07/10/2020 - 19:20
Back to top button