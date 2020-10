У «президента» и «и.о. премьер-министра» оккупированного Цхинвали диагностировали Ковид-19

У «президента» оккупированного Цхинвальского региона Анатолия Бибилова и «и.о. главы правительства» Геннадия Бекоева диагностировали Ковид-19. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

По словам пресс-секретаря Бибилова Дины Гассиевой, у «президента» Цхинвали легкая форма вируса, и он работает удаленно.

Ранее коронавирус подтвердился пресс-секретаря «Администрации» Бибилова и «главного санитарного врача» оккупированного региона.

По имеющимся данным, всего в оккупированном Цхинвали подтверждено 284 случая заражения Ковид-19.

