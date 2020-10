СМИ: экстрадированного из Грузии в Россию Сумбаева пытали в московской тюрьме

Как сообщает грузинская телекомпания «Пирвели», Ярослав Сумбаев, российский ИТ-специалист, который был передан Грузией России в октябре 2019 года, стал «жертвой психологического террора, пыток и бесчеловечного обращения» в московской тюрьме.

По сообщению телеканала, Сумбаев в письме на 16 страницах, направленном эксклюзивно телекомпании, сообщает, что его пытали электрошоком в течение 3 часов, чтобы он признался в преступлении, которого не совершал, затем раздели догола и обращались осворбительно.

Телекомпания «Пирвели» также распространила перевод части письма Сумбаева на грузинский язык, в котором написаны следующие слова заключенного: «в конце ноября ко мне пришел неизвестный человек в отсутствии адвоката, который представился представителем следственного органа. Начал запугивать, шантажировать, что скоро начнутся аресты и моих родственников, если я не возьму на себя убийство следователя. В январе 2020 года три человека в штатском пытали меня электрошоком в течение трех часов».

В беседе с телекомпанией «Пирвели» адвокат Ярослава Сумбаева Иване Норакидзе заявил, что «к сожалению» оправдались их ожидания, что Сумбаева будут пытать в российской тюрьме. Основываясь на рассказ Сумбаева, он говорит, что «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с ним в российской тюрьме носит систематический характер». «Мы неоднократно обращались к министру юстиции (Грузии Тее Цулукиани), и она не ответила ни на одно из наших писем», — добавил он.

Ярослав Сумбаев был задержан грузинскими правоохранителями в ноябре 2018 года. Следственные агентства России обвиняют его в причастности к киберпреступлению и убийству следователя. Несмотря на протесты гражданского сектора и оппозиции, грузинская сторона передала его России 24 октября 2019 года по решению бывшего министра юстиции Теи Цулукиани.

Тогда Теа Цулукиани заявила, что «Грузия — не рай для потенциальных преступников». «Европейский суд не считает, что Сумбаев может быть подвергнут какому-либо бесчеловечному обращению в случае его экстрадиции в Российскую Федерацию», — добавила она.

