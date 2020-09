Генеральным директором ОВГ Попечительский совет избрал Тинатин Бердзенишвили

Попечительский совет Общественного вещателя Грузии на проведенном 25 сентября заседании на должность генерального директора вещателя на шестилетний срок избрал Тинатин Бердзенишвили, которая до этого была исполняющей обязанности гендиректора ОВГ. Ее кандидатуру из 9 членов Попечительского совета поддержали восемь.

Тинатин Бердзенишвили работает на ОВГ с 2011 года. В 2011-2014 годах она была руководителем Службы по связям с общественностью вещателя и одновременно (2012-2013) занимала позицию ведущего. В 2014-2015 годах она перешла на должность директора Департамента маркетинга. С 2018 года — первый заместитель директора. Со второй половины августа этого года стала и.о. генерального директора ОВГ. Она занимала эту должность и в 2016 году после отставки Георгия Бараташвили.

Пост генерального директора ОВГ стал вакантным после того, как 18 августа ушел в отставку бывший директор вещателя Васил Маглаперидзе, а причиной своей отставки назвал возможные сомнения и вопросы о беспристрастности Общественного вещателя перед предстоящими парламентскими выборами.

Отборочный конкурс на должность нового директора ОВГ был объявлен в тот же день. В общей сложности 8 кандидатов выразили желание стать директором. Решением Попечительского совета от 22 сентября на следующий этап конкурса прошли четыре кандидата — режиссер Александр (Сандро) Вахтангов, певица Ирма Сохадзе, политолог Хатуна Лагазидзе и Тинатин Бердзенишвили.

Собеседование с ними состоялось 24 сентября, во время которого Сандро Вахтангов снял свою кандидатуру и по своей воле выбыл из конкурса. Соответственно, сегодня Попечительский совет выбрал нового директора из трех кандидатов. Хатуна Лагазидзе получила на сегодняшнем открытом голосовании только один голос, а Ирма Сохадзе не получила ни одного голоса.

Примечательно, что 22 сентября решением Попечительского совета заработная плата генерального директора ОВГ была увеличена с 4 000 лари до 10 000 лари (начисленная — 12 500 лари).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)