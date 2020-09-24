Фото: Apsnypress.info
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В оккупированной Абхазии отложены «местные выборы» на фоне ухудшения эпидситуации

24/09/2020 - 22:55
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«Парламент» оккупированной Абхазии 24 сентября продлил полномочия «органов местного самоуправления» до 11 апреля 2021 года, соответственно, «местные выборы», назначенные на 1 ноября этого года, скорее всего, будут отложены.

Решение было принято в оккупированном регионе на фоне обострения эпидемической ситуации.

По состоянию на сегодняшний день в оккупированной Абхазии выявлено 1 177 подтвержденных случаев заражения Ковид-19, 61 из которых был зарегистрирован 24 сентября. 360 пациентов в оккупированном регионе выздоровели от вируса, 8 – умерли, а количество активных случаев заражения составляет 809.

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24/09/2020 - 22:55
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