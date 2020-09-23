На форуме ОБСЕ Грузия осудила российские военные учения в Абхазии и Цхинвальском регионе

На форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 23 сентября грузинская делегация осудила российские военные учения «Кавказ-2020» в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, заявив, что «агрессивные и провокационные действия России угрожают безопасности и дестабилизируют регион».

По заявлению делегации Грузии, российские военные учения, в которых участвуют абхазские и осетинские военные, а также российские базы в Сухуми и Цхинвали, являются грубым нарушением норм международного права, Хельсинкского заключительного акта и Соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года.

По сообщению МИД Грузии, на форуме с заявлениями в поддержку Грузии выступили делегации Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Украины. Согласно той же информации, выступавшие единогласно осудили проведение военных учений на территории Грузии и призвали Россию прекратить нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Делегация Литвы в ОБСЕ написала в Твиттере, что «Кавказ-2020» — это явное пренебрежение международным правом и нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Regretfully, #Russia🇷🇺 not only continues occupying 20 percent of Georgia's territory, but now also organizes #Kavkaz2020 military drills in it. Yet another blatant disrespect to international law & act of violation of sovereignty and territorial integrity of #Georgia🇬🇪. pic.twitter.com/p6N4dnbBye — LT_OSCE (@LT_OSCE) September 23, 2020

«Мы не должны забывать, что в 2008 году аналогичные военные учения проводились недалеко от границы с Грузией. После завершения учений российские военные примерно через неделю вторглись в Грузию вместо того, чтобы вернуться в казармы», — добавила литовская делегация.

Российские военные учения «Кавказ-2020», в том числе на территориях Абхазии и Цхинвальского региона, начались 21 сентября и продлятся до 26 сентября.

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