Суд избрал для Шмаги Мутошвили предварительное заключение по обвинению в попытке умышленного убийства

35-летний Шмаги (Аслан) Мутошвили, брат Висури Мутошвили, убитого в ноябре в Панкисском ущелье в ноябре прошлого года, был задержан правоохранителями 18 сентября по обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном ношении огнестрельного оружия. 20 сентября в качестве меры пресечения суд избрал для него предварительное заключение.

Обвинение связано с предполагаемой причастностью подозреваемого к инциденту в селе Дуиси в июле этого года, когда был обстрелян дом семьи Кавтарашвили. Дом подвергся обстрелу после того, как нападавшие промахнулись, выстрелив в Мурада Кавтарашвили, после чего последний укрылся в доме, где также находились члены его семьи.

После ареста Мутошвили 20 сентября в селе Джоколо прошла акция протеста, на которой родственники задержанного требовали его освобождения. Родственники считают, что обвинения в адрес единственного кормильца семьи сфабрикованы. По их словам, вещественных доказательств по делу не существует.

По данным местных СМИ, перестрелка последовала за противостоянием между семьями.

Предыдущие события

Июльскому инциденту предшествовало противостояние между семьями Мутошвили и Кавтарашвили, в ходе которого произошла драка между местными жителями в селе Сакобиано в Панкисском ущелье. В результате погиб один человек, брат задержанного, 37-летний Висури (Висо) Мутошвили, еще трое получили увечья.

Двое участников инцидента — 27-летний Арби Кавтарашвили и 30-летний Рамаз Хангошвили были вскоре задержаны и в августе предстали перед судом.

Телавский районный суд приговорил Кавтарашвили к 11 годам тюремного заключения за убийство, незаконное ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия, а Хангошвили проведет в тюрьме 9 лет. По сообщениям, Арби Кавтарашвили является племянником Мурада Кавтарашвили, который в июле стал мишенью брата погибшего Шмаги Мутошвили.

Как сообщает Панкисское общинное радио, после убийства семьи Кавтарашвили и Мутошвили несколько раз пытались примириться, но безуспешно. Представители семьи и фамилии убитого в судебных процессах не участвовали. Они также не давали показаний следствию. По той же информации, они, вероятно, попытаются решить дело по законам шариата.

Распространяются сведения о двух версиях разногласий между семьями. По первой версии, конфликт между Кавтарашвили и Мутошвили возник из-за спора по поводу строительства гидроэлектростанции на реке Хадори в ущелье, что привело к столкновению местных жителей с подразделениями спецназа в апреле 2019 года. Мутошвили выступают категорически против строительства ГЭС в Панкиси. По второй версии, у Мутошвили и Кавтарашвили разногласия существовали по различным вопросам, которые постоянно заканчивались драками.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)