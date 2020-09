Лавров с оптимизмом смотрит на восстановление отношений с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил RTVI 17 сентября, что появились грузинские политики, которые поддерживают восстановление и улучшение отношений с Москвой. «Пока это еще небольшие партии в правящих элитах», — сказал он.

Глава МИД России выразил надежду, что «в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость, взаимная тяга наших народов» и добавил, что пПровокаторы, которые пытаются не позволить Грузии вернуться на нормальные рельсы отношений с Россией, будут посрамлены».

Лавров также рассказал о визовой политике с Грузией, отметив, что в настоящее время грузинам не запрещен въезд в Россию по визам и что список людей, которые могут получить визы, расширился. Как и в предыдущих заявлениях, Лавров повторил, что введение безвизового режима для грузин было отложено из-за событий июня 2020 года.

Наконец, министр иностранных дел России также прокомментировал российско-грузинскую войну 2008 года и обвинил тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и Соединенные Штаты в разжигании конфликта.

«Американцам было прекрасно известно о несдержанности М.Н.Саакашвили, который растоптал все договоренности и отдал преступный приказ», ​​- добавил Лавров.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)