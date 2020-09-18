Мария Захарова говорит об оккупированном Цхинвали
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 17 сентября заявила, что Цхинвальский регион «прошел непростой путь становления государственности… состоялся как суверенное государство, добился значительных успехов в деле формирования системы органов государственной власти, развития экономики и социальной сферы». Об этом Захарова говорила в связи с тем, что оккупированный регион 20 сентября отмечает «День республики».
По словам Захаровой, это подтверждается «неоднократным свободным волеизъявлением» осетинами «на выборах различного уровня в рамках установленных демократических процедур голосования», а также «почти двукратным ростом ВВП за последние 6 лет и многими другими показателями».
Отметив, что Россия «активно способствует укреплению внешнеполитических позиций Южной Осетии, расширению ее международных связей», Захарова заявила: «Убеждены, что помимо России, Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы, Науру, Тувалу и Сирии, признавших независимость Республики, круг стран, непредвзято относящихся к сложившимся в Закавказье новым геополитическим реалиям, будет и далее последовательно расширятся».
26 августа 2008 года, через две недели после окончания российско-грузинской войны, Москва наряду с Абхазией признала независимость Цхинвальского региона. Позднее Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа также признали независимость двух оккупированных регионов. Тбилиси и большая часть международного сообщества считают эти два региона неотъемлемой частью Грузии.
* Вопреки утверждениям официального представителя МИД России, Тувалу отозвала решение о признании Абхазии и Цхинвальского региона в 2014 году — прим. редакции Civil.ge.
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