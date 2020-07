По словам бывшего главы ФСБ, Шамиль Басаев сотрудничал с российской разведкой в ​​Абхазии

Бывший глава Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Сергей Степашин рассказал корреспонденту канала на YouTube «Редакия» Алексею Пивоварову 2 июля, что чеченский командир Шамиль Басаев, который воевал против грузинских войск в Абхазии в 1992-1993 годах, после вооруженного конфликта в Черноморском регионе сотрудничал с российской разведкой.

«Он (Басаев) профессиональный террорист, и захватывал самолет еще при советской власти. Кстати, у него был т. н. батальон «Абхазия», который в 1992 году кровища напускал во время войны с Грузией. И Ардзинба покойный вручил ему золотую звезду «Героя Абхазии». Но кое-кто видимо и из наших товарищей с ним работал тогда. Но не ФСБ и не ФСК», — заявил Степашин, который предположительно имел в виду службу военной разведки ГРУ.

На вопрос журналиста, когда и где состоялось это сотрудничество, Степашин ответил коротко: «Грузия, 1992».

Шамиль Басаев был полевым командиром во время конфликта в Абхазии, где он воевал на стороне абхазских сепаратистов против грузинских сил. Позже Басаев воевал против России в Чечне и совершал против нее террористические акты. Он был убит в результате взрыва в 2006 году в возрасте 41 года.

Грузия давно обвиняет Россию в оказании помощи абхазским повстанцам во время конфликта в Абхазии, в том числе, в обучении и оснащении северокавказских боевиков для ведения боевых действий против грузинских сил.

Чеченский боец ​​Шамиль Басаев, который в 1990-х годах занимал должность заместителя министра обороны сепаратистского режима Абхазии, в течение многих лет находился в розыске со стороны правоохранительных органов Грузии за военные преступления, совершенные во время конфликта.

В начале 2008 года тогдашний президент Михаил Саакашвили обвинил Россию в отправке Басаева в Абхазию для борьбы против Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)