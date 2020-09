Служба статистики: ВВП во втором квартале 2020 года снизился на 12,3%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 18 сентября, ВВП страны во втором квартале 2020 года снизился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Во втором квартале 2020 года ВВП в текущих ценах составил 11 210 млн лари, а дефлятор увеличился на 6,3%.

По данным Службы статистики, снижение наблюдалось в следующих отраслях: ремонт автомобилей и мотоциклов — 13,2%; Строительство — 24,5%; Деятельность по размещению людей и доставка еды — 40%; Транспорт и складирование — 22,6%; Перерабатывающая промышленность- 12,1%; Профессиональная, научная и техническая деятельность — 28,8%; Финансовая и страховая деятельность — 15,5%; Административно-вспомогательная деятельность — 54,7%; Искусство, развлечение и досуг — 24,1%.

Рост наблюдался в следующих секторах: здравоохранение и социальные услуги — 14,3%; Образование — 11,7%; Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 4,7%; Горнодобывающая промышленность — 6,4%.

Обновленные данные за второй квартал 2020 года будут опубликованы 16 ноября 2020 года.

