Служба статистики: ПИИ в Грузию во втором квартале 2020 г. составили 237,8 млн долларов США

Согласно предварительным данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 8 сентября, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2020 года составил 237,8 млн долларов США, что примерно на 38% больше, чем в предыдущем квартале, когда ПИИ составили 171,8 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем прямых иностранных инвестиций во втором квартале увеличился на 0,5%, однако общий объем прямых иностранных инвестиций в первые два квартала снизился примерно на 25% по сравнению с суммой первого и второго кварталов прошлого года.

Во втором квартале 2020 года наибольший объем прямых иностранных инвестиций — 24,8% — Грузия привлекла из Соединенного Королевства. Далее следуют Нидерланды (22,4%) и Турция (13,3%).

Что касается секторов, то во втором квартале 2020 года наибольшую долю прямых иностранных инвестиций — 78,1 млн долларов США — получил финансовый сектор. Далее следуют сектор энергетики — 29,6 млн долларов США и строительство — 27,7 млн долларов США.

