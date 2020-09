Грузинские политики оценивают доклад о выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС

Европарламент 16 сентября принял доклад о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. В документе положительно оценивается прогресс страны в плане реформ и принятия новых законов, но также отмечаются некоторые недостатки, в том числе в судебной системе. За принятием документа, который подчеркивает большие ожидания депутатов Европарламента от парламентских выборов в Грузии 31 октября, последовали отличающиеся оценки со стороны правящей партии и оппозиции.

Председатель Парламента Грузии Арчил Талаквадзе провел брифинг, на котором отметил, что доклад «положительно оценивает» выполнение Грузией Соглашения об ассоциации, а также масштабные реформы и изменения в законодательстве. Он также заверил «европейских партнеров», что «парламентские выборы пройдут в свободной, справедливой и прозрачной среде».

«Мы заботимся о доверии Европы к Грузии, и в будущем мы будем максимально сотрудничать, чтобы защитить добро, которое получили наши граждане, которое называется безвизовым режимом, а также режимом свободной торговли с ЕС», — сказал Талаквадзе.

Говоря о поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии, спикер Парламента сказал, что вопрос российской агрессии и оккупации территорий Грузии занимает важное место в международной повестке дня. По его словам, доклад акцентирует внимание на гуманитарные проблемы, в том числе, на возвращение вынужденных переселенцев.

Говоря о призыве Европарламента, чтобы власти Грузии воздерживались от вмешательства в свободу СМИ и производства политически мотивированных судебных процессов, исполнительный секретарь Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что «в Грузии нет политически мотивированных дел». «Есть политические криминалы, которым вынесены конкретные наказания, и такие люди не должны оставаться в политике», — сказал он.

Кобахидзе назвал высказанную в докладе критику «мягкой» и заявил, что «своего рода компромисс был найден политиками, которые, в том числе, не согласны с самой этой записью. Большинство в Европарламенте не соглашалось с этой записью, но всегда необходимо найти какой-то компромисс».

Отчет также оценили и представители оппозиции. Депутат от ЕНД Саломе Самадашвили заявила: «Это именно те проблемы, которые связаны связанные с тем, что у нас в стране нет независимой судебной системы, с тем, что есть слишком много вопросов о демократических процессах в стране, и Европарламент прямо предупреждает Грузию, что предстоящие парламентские выборы будут испытанием для грузинской демократии и, следовательно, наше европейское будущее во многом зависит от того, что произойдет на ближайщих выборах».

«Учитывая послания, которые были озвучены депутатами Европарламента, когда они говорят о том, что олигархическое правление создает угрозу демократии в стране, я думаю, понятно, что главным препятствием на пути к европейскому будущему нашей страны сегодня является олигархический режим Бидзины Иванишвили», — добавила она.

«Я просто не помню такой четкой оценки и предупреждения правительству Грузинской мечты в своей практике, — сказал депутат от Европейской Грущии Георгий Канделаки. «Европарламент готов и созрел для перемен в Грузии – решающих изменений», — добавил он.

Председатель партии «За справедливость», депутат Эка Беселия отметила, что в докладе уже в который раз встречается критика реформы правосудия из-за ошибочных и пагубных для демократии решений властей. Это то, что достойно самого большого внимания».

«Больше всего во всех документах, в том числе и в этой резолюции, критикуются шаги властей на пути правосудия. Второй вопрос — это политически мотивированные дела и решения, и, наконец, выборы, за которыми сейчас все смотрят под увеличительным стеклом», — подчеркнула она.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)