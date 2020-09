Бибилов не собирается уходить в отставку и критикует оппозицию

16 сентября «президент» оккупированного Цхинвали Анатолий Бибилов на пресс-конференции, которая транслировалась на канале «Ир», говорил о той обеспокоенности, которая последовала со стороны общества и оппозиции после смерти находившегося в заключении Инала Джабиева, который, предположительно, подвергся пыткам.

Незадолго до пресс-конференции Бибилов Незадолго до пресс-конференции Бибилов представил «парламенту» оккупированного региона Геннадия Бекоева в качестве «нового главы правительства». Вопрос о назначении Бекоева «депутаты» обсудят 18 сентября. Согласно «законодательству» Цхинвали, «президент» назначает премьер-министра после того, как его кандидатуру одобрит «парламент».

«Президент» оккупированного региона подтвердил, что не собирается уходить в отставку, и подчеркнул, что его отставки требуют всего 500 протестующих. «Меня избирали президентом не 500 человек. Президент будет до то тех пор, пока не настанут очередные выборы, намеченные на 2022 год», — заявил Бибилов.

Он также заявил, что не собирается удовлетворять требование оппозиции об освобождении «генерального прокурора» оккупированного региона Урузмага Джагаева. Бибилов подверг критике оппозиционных политиков за перенесение уголовного дела в «политический разрез», добавив, что Джагаев будет уволен только в том случае, если против него будет возбуждено уголовное дело.

«Президент» оккупированного Цхинвали заявил, что под его ежедневным контролем находятся все следственные мероприятия по смерти Джабиева, а также избиению двух человек, задержанных в связи с покушением на убийство «министра внутренних дел» Игоря Наниева. Бибилов отверг обвинения, якобы он был проинформирован о жестоком обращении с заключенными еще в то время, когда проходил их насильственный допрос.

Позже он подверг критике тех 17 «депутатов» «парламент», состоящем из 34 членов, которые объявили бойкот и приостановили свои «мандаты» в начале сентября с требованием отставки Джагаева. Бибилов сказал, что им следовало отказаться от зарплаты и использования служебного транспорта, чтобы быть более убедительными.

За смертью Инала Джабиева, задержанного за попытку убийства «министра внутренних дел» оккупированного Цхинвали Игоря Наниева последовали акции протеста в Цхинвали. Бибилов отправил «правительство» в отставку в тот же день. Несмотря на его обещание наказать всех виновных, в оккупированном регионе акции протеста по-прежнему продолжаются. Общественность и оппозиционные партии требуют отставки самого Бибилова и Джагаева, а также проведения беспристрастного расследования.

