Грузинские политики комментируют заявления депутатов Европарламента

14 сентября на пленарном заседании Европарламента состоялись дебаты по реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. Члены правящей команды Грузинской мечты и представители оппозиционных партий по-разному отреагировали на комментарии депутатов Европарламента.

Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский ответил на обращение депутата Европарламента от Польши Анны Фотыга, которая потребовала освободить Георгия Руруа. Вольский обвинил Фотыга в предвзятости, и отметил, что обращение Фотыга «говорит о субъективизме и ее политических вкусах».

Вольский также откликнулся на замечание со стороны депутата Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадель, которая заявила, что «теневое правление миллиардера Иванишвили (в Грузии) представляет угрозу для демократии». В ответ на это Вольский сказал, что «после прихода Бидзины Иванишвили (к власти) людей в государстве не пытают и не убивают».

Депутат от Грузинской мечты, заместитель председателя Парламента Каха Кучава отметил, что доклад о реализации Соглашения об ассоциации является «большим признанием реформ, правильного пути, по которому идут грузинский народ и Грузия».

Кучава также подчеркнул, что депутаты Европарламента в очередной подтвердили поддержку территориальной целостности Грузии со стороны ЕС. «Естественно, незаконные действия России неоднократно подверглись осуждению, и вновь была подтверждена решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ», — добавил депутат Грузинской мечты.

Лидер Единого национального движения Григол Вашадзе отметил, что, по его мнению, депутаты Европарламента ознакомились с «выводами БДИПЧ по бесстыдно и чисто фальсифицированным выборам 2018 года». По словам Вашадзе, «второй раз такого трюка властям Грузии никто не простит».

«И в парламентском документе, и в речах в Европарламента прослеживалась четкая тенденция к тому, что они поддерживают Грузию и грузинский народ, но очень критически относятся к властям Грузинской мечты», — сказал лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе.

Председатель партии «За справедливость» Эка Беселия заявила, что многие комментарии, на пленарном заседании Европарламента были «прямым сигналом» Грузинской мечте о том, что «вопрос о легитимности выборов» не должен быть поставлен под сомнение.

По словам лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, в комментариях депутатов Европарламента подчеркивается, что «после 31 октября мировое содружество не желает видеть Бидзину Иванишвили у руля власти».

