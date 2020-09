Депутаты Европарламента обсудили последние события в Грузии

На пленарном заседании Европарламента 14 сентября состоялись дебаты по реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. Голосование докладу об оценке, который будет представлен Европейским Союзом, состоится 16 сентября.

Ниже приведены заявления депутатов Европарламента:

Кати Пири (Нидерланды, Социал-демократы) обратилась к Европарламенту от имени Свена Миксера: «В связи с тем, что мы обсуждаем доклад, который касается выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, я хотел бы напомнить вам, что Соглашение об ассоциации представляет собой всеобъемлющий документ, который охватывает ряд сфер, начиная с политического диалога, верховенства закона, прав и основных свобод человека и заканчивая торгово-экономическими отношениями. Доклад подчеркивает, что расширенное сотрудничество и поддержка Грузии со стороны ЕС основаны на принципе «больше за большее» и зависят от проведения реформ во всех сферах. Грузия реализовала амбициозные реформы и многого достигла. Следует отметить, что европейские устремления Грузии пользуются широкой поддержкой практически всех политических партий, а также грузинского народа. В докладе также говорится, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией и Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле нацелены на постепенную интеграцию страны в единый рынок ЕС. Как известно, политическая жизнь в Грузии довольно активна и динамична. Тревожной тенденцией является усиление поляризации на политической арене. Этот доклад подчеркивает необходимость деэскалации политического дискурса и продолжения реформ для обеспечения свободы СМИ и независимости судебной системы… С приближением (октябрьских парламентских) выборов доклад подчеркивает необходимость поддержки свободы СМИ, а также равного доступа для всех политических партий к этим СМИ во время избирательной кампании.

Выборы состоятся 31 октября, и я считаю, что если ситуация с Ковид-19 позволит, Европарламент также отправит наблюдательную миссию в Грузию. Доклад приветствует реакцию Грузии на пандемию коронавируса, и я хотел бы отметить образцовое сотрудничество между ЕС и Грузией в рамках реагирования на кризис… Доклад строго осуждает провокации и процесс «бордеризации» вдоль административной пограничной линии…».

Жозеп Боррель Фонтельес (верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности): «Как вы знаете, Грузия является очень близким партнером в нашем соседстве и она подписала амбициозное Соглашение об ассоциации и Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, которая разделяет общие ценности, ответственность и цели. Наши отношения включают сферу прав человека, сотрудничество в сфере безопасности, программы обмена в рамках Эразмус плюс. Наши нормы, наши стандарты постепенно согласовываются друг с другом, что реально улучшает жизнь их граждан. Мы желаем продолжить сотрудничество с Грузией, согласовать общие приоритеты Повестки дня ассоциации и после 2020 года… Позвольте заострить внимание на внутренних вызовах и возможностях этой страны. Я хотел бы выделить три важных вопроса: избирательный контекст, судебная реформа и конфликты.

Этот месяц очень важен перед октябрьскими парламентскими выборами. В марте политические партии достигли исторического соглашения при содействии Делегации ЕС; Была создана новая избирательная система, более инклюзивные и прозрачные выборы. Теперь мы надеемся на эффективное выполнение этого закона и уважения высших демократических стандартов.

Что касается судебной системы, важно, чтобы Парламент Грузии пересмотрел процесс отбора судей Верховного суда, который подрывает тот прозрачный и подлинный процесс продвижения по службе, основанный на заслугах, как о том вы упомянули в своем докладе. Очень важно соблюдение высших стандартов этики и справедливости в судебной системе.

Наконец, позвольте мне подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Я согласен с вами, что текущая «бордеризация» совершенно неприемлема, так как уже наблюдается ухудшение ситуации с безопасностью вдоль административной пограничной линии с оккупированным регионом Южной Осетии, в частности в Чорчана-Хурвалети. Я также обеспокоен закрытием пунктов пересечения, что затрудняет получение медицинской помощи, контакты и доступ к средствам к существованию».

Марина Кальюранд (Эстония, Социал-демократы): «Я приветствую недавнюю избирательную реформу, которая соответствует рекомендациям БДИПЧ, и надеюсь, что она поможет смягчить поляризацию в политической среде и в СМИ Грузии. Я также хотела бы приветствовать вопрос о поощрении роста женского представительства. Я призываю все политические партии, особенно и в том числе оппозицию, сделать все возможное для проведения мирных, справедливых и свободных выборов 31 октября. Эти выборы будут иметь решающее значение для определения будущего Грузии в ближайшие годы. Грузия осуществила впечатляющие реформы; Конечно, в некоторых областях, таких как охрана окружающей среды и борьба с дискриминацией уязвимых групп, все еще необходим дальнейший прогресс».

Виола фон Крамон-Таубадель (Германия, Зеленые/Европейский свободный альянс): «Благодаря нашей и вашей поддержке, основные политические партии достигли соглашения о новой избирательной системе к предстоящим выборам. Эти выборы имеют решающее значение для демократического курса Грузии. Грузия добилась значительных успехов в борьбе с коронавирусом. В этой борьбе Евросоюз помог Грузии несколькими сотнями миллионов евро. Хотя (Грузия) и является лидером в регионе, ей еще предстоит решить некоторые проблемы. Теневое правление миллиардера Иванишвили внутри страны представляет угрозу для демократии. Гибридная война, проводимая Россией извне, в результате военной оккупации, ползучей аннексии и кибератак, создает угрозу суверенитету страны. Для всех политических субъектов должны быть созданы равные условия, а судебная система должна стать более прозрачной».

Анна Фотыга (Польша, Европейские консерваторы и реформаторы): «По мере приближения парламентских выборов я призываю власти Грузии обеспечить проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов. Я также призываю освободить Георгия Руруа, что станет выполнением договоренности, достигнутой с лидерами оппозиции 8 марта».

Начо Санчес Амор (Испания, Прогрессивный альянс социал-демократов): «Очень хорошо, что Грузия продолжает проводить реформы в сфере, наиболее близкой к европейским стандартам. Страна пережила двойной кризис, который был преодолен путем диалога и переговоров. Европейская служба внешних связей и посол много сделали для достижения соглашения с оппозицией. Нам очень жаль, что оппозиция не поддержала конституционную реформу и реформу избирательной системы в Парламенте… Сейчас мы очень требовательны к правительству и правящей партии. Мы считаем, что оппозиция должна была поддержать реформы и продление политического соглашения, которому способствовал ЕС, и от которого пользу получает как большинство, так и оппозиция. Таким образом, выборы пройдут в этом новом формате, и вопрос в том, будем ли мы наблюдать за этими выборами в свете пандемии? Европейский парламент сталкивается с трудностями при отправке такого же типа миссии. ОБСЕ направляет обычную миссию по мониторингу, и я думаю, что Европарламент и ЕС должны сделать то же самое; Мы должны поддерживать местные миссии, потому что они прекрасно работают в стране».

Жозеп Боррель Фонтьелес: «Вы правы, сейчас критический момент для Грузии, чтобы продемонстрировать зрелость собственной демократии. Я сам был в Грузии в трудное время, в гораздо более трудное время, чем сейчас. Страна демонстрирует силу, демократическую мощь, экономическое развитие, и мы должны только приветствовать это, если наш парламент укрепит свое сотрудничество с Парламентом Грузии и после выборов. Мы также не постесняемся напомнить Грузии о том, что повестка дня реформ должна быть полностью реализована. Проблемы с границами (с Россией) не могут оправдать нерешенных проблем, которые может решить только грузинский народ. Европейский Союз с помощью нашего Соглашения об ассоциации продолжает поддерживать Грузию сегодня и будет в дальнейшем».

Заключительное заявление Кати Пири: «Эти дебаты четко демонстрируют, что Грузия добилась значительного прогресса на своем европейском пути. Европарламент признает реформы, проведенные властями Грузии, которые укрепляют демократию, верховенство закона, права и основные свободы человека. Конечно, все мы знаем, что многое еще предстоит сделать. Позвольте мне сосредоточить внимание на двух вопросах, требующих от Грузии дальнейшей приверженности. Прежде всего, Соглашение об ассоциации обязывает власти Грузии укреплять верховенство закона и продолжать реформирование судебной системы. Во-вторых, по условиям Соглашения об ассоциации, Грузия должна обеспечить свободу СМИ. Все мы знаем, что медиа-среда Грузии очень политизирована, и, поскольку мы здесь говорим о предстоящих выборах в Грузии, мы также понимаем огромную ответственность политических партий в Грузии за проведение свободных и справедливых выборов… Страна прошла долгий путь к демократии, свободе и благополучию и это произошло в очень сложной геополитической среде. ЕС должен признать это и быть главным мотиватором продолжения реформ. Я думаю, мы все согласны с тем, что грузинский народ не заслуживает меньшего».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)