Во время пандемии обладателей ВНЖ в Грузии не принимают

Автор: Тимоти Блаувельт, ассоциированный профессор Государственного университета Илии

Когда ранней весной началась нынешняя пандемия Ковид-19, многие страны закрыли свои границы и ограничили въезд для иностранцев. Практически во всех таких случаях, с точки зрения въезда в страну, к лицам, которые обладают видом на жительство (ВНЖ), относятся как к своим гражданам — им разрешено вернуться в страну. Несмотря на то, что Грузия считается успешным примером из-за заблаговременного и активного принятия мер по сдерживанию распространения вируса, она не соблюдает международные стандарты в отношении лиц, обладателей ВНЖ. Согласно Распоряжению №164 правительства Грузии, только граждане Грузии и члены их семей (определенные, как супруги, несовершеннолетние дети) имеют право на въезд в страну, а также некоторые иностранцы — для дипломатических или гуманитарных миссий или для перевозки грузов.

Согласно правовому определению вида на жительство в Грузии, в течение срока действия ВНЖ лицам, которые обладают им, предоставляются два права: право на въезд и транзит через Грузию, и право на пребывание в Грузии. В Распоряжении №164 в отношении тех лиц, которые имеют право на возвращение в страну, не упоминаются лица, обладатели ВНЖ, тем самым, распоряжение отрицает вышеупомянутые два права без изменения существующего закона о ВНЖ. Чтоб никто не подумал, что проблема касается только иностранцев, исключение из этого лиц с ВНЖ также касается и тех грузин, которые по каким-то причинам имеют ВНЖ, но не являются гражданами. Родители, братья, сестры, взрослые дети и другие родственники не считаются «близкими членами семьи», чтобы согласно распоряжению они могли въехать в страну.

Согласно недавним соглашениям с некоторыми странами ЕС о двусторонних поездках, Грузия признает международный стандарт, согласно которому, с точки зрения въезда в страну одинаковым правами пользуются как граждане, так и лица, имеющие ВНЖ. Однако это относится только к другим странам. В настоящее время право на въезд в Грузию имеют легальные резиденты (не только граждане) нескольких стран ЕС, если они за свой счет профинансируют карантин, а лица, имеющие ВНЖ в пяти т.н. «безопасных странах» (Германия, Франция и три страны Балтии) могут въезжать без карантина, в то время как лицам, имеющим ВНЖ в Грузии, это запрещено. Это означает, что ВНЖ, выданный странами ЕС, имеет большую юридическую силу, чем выданный Грузией. Это проблематично как с точки зрения последовательности закона, так и с точки зрения суверенитета. Лица, имеющие ВНЖ в ЕС и в Грузии, имеют разные правовые определения.

Недавно в Грузии была запущена система заявок для деловых визитов и новый проект по привлечению иностранных «фрилансеров». Некоторые считают, что подача заявки на деловой визит является надлежащим способом для возвращения в страну лиц, имеющих ВНЖ, но это бюрократическое излишество. Некоторым резидентам действительно удалось вернуться в результате этого процесса, хотя многим не разрешили сделать это без объяснения причин. В дополнение к тому факту, что система загружена (заявитель должен выбрать одно из государственных учреждений для выдачи разрешения таким образом, что предоставлено мало инструкций о том, кто кого должен указывать), процесс также требует наличия организационного спонсора в Грузии, который будет согласен предоставить письмо с приглашением, который обеспечит покрытие расходов на карантин и любых других расходов. Понятно, что большинство организаций будет колебаться при выдаче таких гарантий и не возьмет на себя ответственность за такое лицо, которое не является их сотрудником. Кроме того, нет никаких признаков того, что статус обладателя ВНЖ играет какую-либо роль в принятии решения с положительным ответом. Следовательно, подача заявки на деловой визит может быть простым бюрократическим неудобством для одних, но серьезным препятствием для других. Некоторые законные резиденты могут даже не иметь права подавать заявление.

Из категории людей, которые имеют право въехать в Грузию во время пандемии, исключение законных резидентов можно было изначально отнести на счет невнимательности из-за хаотичных дней, когда в марте вступили в силу регуляции. Однако эта проблема уже была доведена до сведения соответствующих должностных лиц (как говорят, некоторые даже были этим удивлены), но спустя шесть месяцев ничего не изменилось, и никто ничего не объяснял. Отказ в приеме резидентов — официальная политика. Некоторые говорят, что причина этого в том, что многие обладатели ВНЖ Грузии находятся в России, Украине и Иране, возвращение которых в большом количестве несет эпидемиологический или политический риск. Однако правительство Грузии показало миру, что может компетентно, активно и эффективно реализовать возвращение большого количества граждан. В настоящее время для законных резидентов, которые могут желать этого, механизмы для управления въезда в страну и их нахождения в карантине, явно существуют (даже за свой счет, если это необходимо), несмотря на увеличение числа случаев Ковид и повторное введение некоторых запретов.

Несмотря на сложный и дорогостоящий процесс, многие иностранцы получают ВНЖ в Грузии, потому что они личностно «инвестированы» в Грузию, некоторые эмоционально, некоторые финансово, путем инвестирования или владения частной собственностью. Будущие инвестиции не могут поощряться, если доступ иностранных инвесторов к их собственности и инвестициям будет ограничен распоряжением правительства при первых же признаках опасности. Никто не требует особого обращения или привилегий, или неконтролируемых международных поездок во время кризиса. Мы просим только, чтобы Грузия уважала определение ВНЖ, прописанное в своем законодательстве, и соблюдала международную конвенцию, согласно которой, резиденты имеют право въезжать в страну без несправедливых, дополнительных препятствий. Грузия превращает себя в исключение из этого стандарта, без четкого объяснения причин этого. Наконец, что, возможно, наиболее важно, эта проблема указывает на вопрос о том, считает ли Грузия своих законных, законопослушных и платящих налоги иммигрантов ценными членами общества.

This post is also available in: English (Английский)