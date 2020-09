Фонд развития медиа опубликовал очередной доклад о языке ненависти

Согласно результатам исследования, опубликованным 10 сентября Фондом развития медиа, в 2019 году в Грузии резко увеличилось количество гомофобных заявлений, содержащих язык ненависти, а количество заявлений, содержащих дискриминацию по признаку ксенофобии, расизма и религиозному признаку, уменьшилось.

В исследовании основное внимание уделяется пяти формам языка ненависти, включая гомофобию, ксенофобию, дискриминацию по религиозному признаку, язык ненависти по различным признакам и расизм; В качестве субъектов мониторинга были выбраны СМИ, политические партии, общественные организации, духовенство и представители общественности.

Согласно исследованию, в 2019 году было изучено 1 918 дискриминационных заявлений, большинство из которых (63,3%) были гомофобного содержания; На втором месте — ксенофобские высказывания — 28,1%.

Доклад был подготовлен в партнерстве с Ассоциацией ООН Грузии (UNAG) и в рамках программы «Поддержка толерантности, гражданской осведомленности и интеграции» (PITA) Агентства США по международному развитию (USAID).

Гомосексуальность, как козел отпущения

По сравнению с 2018 годом, резко увеличилось количество гомофобных высказываний (2019 – 1 214; 2018 — 732), а количество ксенофобских заявлений (2019 — 538; 2018 — 802), религиозной дискриминации (2019 — 76; 2018 — 154) и расистских (2019 — 6; 2018 — 54) сократилось.

Согласно докладу Фонда развития СМИ, актуальными были следующие гомофобные послания: «Гомосексуалы выступают против Бога»; «Антидискриминационный закон приравнивает гомосексуалов к другим группам»; «Гомосексуалы больны, и их свобода выражения мнения должна быть ограничена»; «Гей-прайд — провокация»; «Гей-фильмы («А потом мы танцевали», «Кометы») — пропаганда разврата»; «Запад навязывает нам гомосексуальность, Россия борется с ним».

В докладе говорится, что согласно большинству гомофобных заявлений, Запад навязывает нам гомосексуальность (275); что гомосексуальность — это отклонение, грех и разврат (209); свобода выражения мнения ЛГБТ-сообщества — преподносились как пропаганда разврата и нарушения прав большинства (196).

Организация также отмечает, что несколько СМИ и антилиберальное движение «Грузинский марш», которое планирует участвовать в октябрьских парламентских выборах, пытались связать антиоккупационные акции протеста 20 июня 2019 года с гей-парадом и ЛГБТ-сообществом. В докладе отмечается, что различные субъекты также развивали мнение, что отставки тогдашнего министра внутренних дел Георгия Гахария требовали сторонники оппозиционного Национального движения и «педерасты».

Основные послания ксенофобии

Согласно документу, наибольшая доля ксенофобских заявлений приходится на комментарии по антимигрантского содержания (51,5%), за которыми следуют туркофобские заявления (25,3%). В СМИ распространялись следующие антимигрантские послания: «Мигранты = росту криминала/сексуальному насилию/демографической угрозе»; Система образования готовит подростков к «османизации» и «арабизации».

Что касается туркофобских заявлений, согласно докладу, чаще всего Альянс патриотов и связанная с ним телекомпания «Обиективи» фигурировали, которые распространяли следующие послания: «Турция — исторический враг»; «Если Россия оккупант, то Турция тоже оккупант».

Ксенофобский дискурс также включал антиазербайджанские и арменофобские послания. Заявления, сделанные против азербайджанцев, касались в основном событий вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи, в то время как армянофобские комментарии были в основном связаны с упоминанием политиков и отдельных лиц с армянскими фамилиями в негативном контексте.

Несмотря на то, что по сравнению с 2018 годом наблюдается снижение, заявления, содержащие дискриминацию по религиозному признаку, во множестве звучали в грузинских СМИ и в 2019 году. Большинство из них были исламофобскими по содержанию (61,9%). Имелись попытки укоренить мнение, что «происходит исламизация Аджарии» и что «Грузию исторически спасла от исламизации Россия». Что касается других примеров дискриминации по религиозному признаку, широко распространялось мнение, что «только православная Россия может защитить от Свидетелей Иеговы».

Из форм языка ненависти наименьшее количество приходилось на расистские комментарии (6), что меньше по сравнению с 2018 годом. Среди расистских заявлений преобладало мнение, что «чернокожие люди являются потомками человека, наказанного Богом».

Источники языка ненависти

Как и в предыдущем отчетном году, язык ненависти чаще всего использовался в СМИ журналистами издания «Грузия и мир», газеты «Асавал-Дасавали», телекомпании «Обиективы», агентства «Сакинформи», газет «Алиа» и «Резонанси».

Что касается политических партий, чаще всего языку ненависти прибегал Альянсом патриотов; Затем идут «Грузинская труппа» Джонди Багатурия, «Демократическое движение -Единая Грузия» Нино Бурджанадзе и Грузинская идея.

При этом представители правящей партии Грузинская мечта сделали 28 дискриминационных заявлений, а представители Единого национального движения – 11.

Согласно исследованию, большинство дискриминационных заявлений, сделанных политиками, представителями духовенства и другими представителями общественности, были гомофобными. По некоторым вопросам, таким как показ фильмов на гей-тематику, оценки представителей правящей партии и Национального движения совпали.

В докладе также обсуждаются дискриминационные заявления со стороны представителей общественных организаций. Согласно исследованию, выделились 8 общественных организаций, которые чаще всего использовали язык ненависти, из которых чаще всего к языку ненависти прибегали «Грузинский марш» и «Общество защиты прав детей», за которыми следуют «Объединение правозащитников», Грузино-российский фонд им. Примакова», «Грузинская миссия», «Народное собрание» и «Евразийский институт».

