Следователь по делу Луки Сирадзе приговорен к трем годам лишения свободы

Следователь Мариана Чолоиани, которая была задержана по делу о смерти 15-летнего Луки Сирадзе, Тбилисским городским судом сегодня была приговорена к трем годам лишения свободы. Она также лишена права работать в правоохранительных органах на 2 двухлетний срок.

Обвинения Мариане Чолоиани были предъявлены по части первой статьи 335 Уголовного кодекса Грузии, которая касается принуждение лица со стороны должностного лица или приравненного к нему лица с целью получения объяснений, дачи показаний или заключения путем угроз, обмана, шантажа или других незаконных действий, и наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет, а также лишением права занимать должность или заниматься деятельностью на срок до пяти лет.

Лука Сирадзе скончался 17 декабря прошлого года в больнице, куда он был помещен с телесными повреждениями вскоре после попытки самоубийства, когда пытался покончить с собой, прыгнув из здания. Смерть мальчика вызвала возмущение в обществе, так как многие называли причиной произошедшего давление на подростка со стороны правоохранителей во время его допроса в полицейском участке.

Подросток находился на допросе в первом отделении Дидубе-Чугуретского управления Департамента полиции Тбилиси 10-11 декабря после того, как полиция начала расследование по факту появления накануне вечером непристойных граффити на стенах одной из частных школ Тбилиси.

Министерство внутренних дел изначально отрицало обвинения, но через несколько дней, после увеличения количества негативных откликов по делу, МВД объявило об отстранении от должности заместителя начальника первого отдела Дидубе-Чугуретского управления ВД и следователя того же отдела до окончания следствия.

Вскоре после этого Служба государственного инспектора, начавшая расследование дела после попытки самоубийства, заявила о задержании следователя по делу подростка по факту принуждения во время дачи показаний.

Дело также привлекло международное внимание. Международная организация Freedom House привела факт смерти Луки Сирадзе, как один из примеров жестокого обращения со стороны полиции в недавно опубликованном докладе по Грузии «Государства на переходном этапе — 2020».

Интересы семьи погибшего защищает НПО Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ). По заявлению АМЮГ, Следственный отдел Государственного инспектора продолжает расследование по поводу предполагаемого преступления, совершенного другими сотрудниками полиции. Также ведется расследование по статье 115 Уголовного кодекса, которая касается доведения человека до самоубийства.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)