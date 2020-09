RSF обеспокоена угрозами в адрес Панкисского радио

Занимающаяся правами журналистов и СМИ международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF), штаб-квартира которой расположена в Париже, заявила 4 сентября, что «угрозы насилия против Панкисского радио, озвученные на акции, организованной предположительно представителями правящей партии Грузинская мечта, вызывают обеспокоенность».

RSF «призвала власти Грузии принять срочные меры для предотвращения вмешательства в деятельность журналистов».

На видеоматериале, который был опубликован Панкисским общинным радио, видно, что во время митинга в селе Дуиси Панкисского ущелья 1 сентября протестующие выступили с угрозами в адрес радио и его основателя Гелы Мтивлишвили.

В организации акции против радиовещателя представители Панкисского общинного радио в неофициальных разговорах обвиняют правящую партию Грузинская мечта и службу безопасности. По их словам, митинг против них возглавила активистка Грузинской мечты, глава фонда Роди Скотт Лия Маргошвили.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)