Медиа-коалиция обращается к МВД из-за угрозы погрома Панкисского радио

Коалиция за адвокацию СМИ откликнулась на угрозы в адрес Панкисского общинного радио и его основателя Гелы Мтивлишвили. Коалиция призывает МВД Грузии незамедлительно отреагировать на угрозы погрома радио, которые, заявлению представителей коалиции, содержат признаки незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналиста.

Заявление коалиции последовало за видеоматериалом, опубликованным Панкисским общинным радио, на котором видно, что 1 сентября в селе Дуиси Панкисского ущелья собрались десятки людей, протестовавших против деятельности местного радио и его основателя. Как сообщает Панкисское радио, один из протестующих Тамаз Маргошвили угрожал устроить погром в радио. Согласно видеозаписи, Маргошвили сказал: «Молодые люди говорят, я сегодня же можем выбросить их вещи на улицу. Мы должны назначить какое-то время, чтобы он сам ушел отсюда. Му должны дать ему (Геле Мтивлишвили) какое-то время, 5 дней или неделю. По истечении этого времени мы соберемся, и или он уйдет сам, или мы отправим его насильно».

Коалиция за адвокацию СМИ пишет, что в видеоматериале, опубликованном Панкисским радио, «видны признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Грузии, в том числе преступление по статье 154 Кодекса — незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста».

Панкисское радио утверждает, что организацией акции против радио занималась активистка Грузинской мечты, глава Фонда Родди Скотта Лиа Маргошвили. В то же время представители Панкисского радио в неофициальных разговорах в организации акции протеста обвиняют правящую партию Грузинская мечта и Службу государственной безопасности.

Как сообщает радио, на митинге присутствовали несколько членов правящей команды. Согласно видеозаписи, на акции против радио среди присутствующих были заместитель председателя Ахметского Сакребуло Рамаз Багакашвили, член Ахметского Сакребуло от правящей партии Тамаз Борчашвили и Ростом Алханашвили.

Ведущая Панкисского общинного радио Луиза Мутошвили заявила Civil.ge, что против деятельности радио протестуют за критику в отношении правительства. «Радио объективно освещает государственную политику в Панкисском ущелье. Не должно удивлять, что наше существование не в интересах правительства и СГБ», — сказала Мутошвили.

В то же время, по сообщению Панкисского радио, за несколько недель до акции протеста сотрудники радио обнаружили, что Фонд Родди Скотта заинтересован в приватизации двухэтажного здания, в котором находится офис радио. Панкисское общественное радио опасается, что право на пользование офисом радио получило от Ахметского муниципалитета на период с 2015 по 2021 год.

Луиза Мутошвили заявила, что радио, несмотря на угрозы, планирует продолжать вещание до истечения срока аренды.

