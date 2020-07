Прокуратура опубликовала заключение экспертизы «по факту смерти» Шакарашвили

Генеральная прокуратура Грузии 10 июля опубликовала результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной по делу о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, согласно которым, «причиной смерти Шакарашвили стала асфиксия от утопления в воде».

По информации прокуратуры, на теле Шакарашвили «отмечались повреждения, нанесенные при жизни, в близкий перед смертью период воздействием плотного тупого предмета» в области головы и лица, а также в области правого локтя и правого предплечья, живота, паха, лобка, поясницы и обеих ягодиц.

«Согласно заключению экспертизы, эти травмы, по отдельности, носят признаки легкого телесного повреждения», — говорится в заявлении прокуратуры.

С учетом вышеизложенного, а также на основании анализа других доказательств по делу, прокуратура уточнила квалификацию по делу о смерти Георгия Шакарашвили. Согласно решению ведомства, расследование будет проводиться по статье «умышленного группового убийства при отягчающих обстоятельствах» (статья 109, часть 2, подпункт «е» Уголовного кодекса Грузии), которая предусматривает лишение свободы на срок от шестнадцати до двадцати лет или пожизненное заключение.

Георгий Шакарашвили, 19-летний футболист футбольного клуба «Сабуртало», пропал в ночь с 18 на 19 июня после того, как празднование дня рождения его друга в съемном доме в городе Мцхета переросло в словесное и физическое противостояние между двумя группами молодежи.

Тело молодого футболиста было найдено в русле реки Арагви 22 июня после нескольких дней интенсивных поисково-спасательных операций. 26 июня Министерство внутренних дел задержало 17 человек по делу Шакарашвили. 28 июня Мцхетский районный суд приговорил их к предварительному заключению.

