GDI обжаловала поправки к Закону о вещании в Конституционном суде

Неправительственная организация «Демократическая инициатива Грузии» (GDI) обратилась в Конституционный суд страны с жалобой на поправки к Закону «О вещании», которые налагают на вещателей дополнительные обязанности с целью «защиты несовершеннолетних от вредного влияния».

Поправки, инициированные председателем парламентского Комитета по правам человека, вступили в силу 1 сентября.

«Демократическая инициатива» в представленной жалобе просит объявить неконституционными положения части первой статьи 66 Кодекса прав ребенка, положений статей 561, 562 и 71 Закона Грузии «О вещании».

По заявлению организации, изменения регулируют содержание информации, передаваемой вещательными компаниями, в полной мере и дают Национальной комиссии по коммуникациям «возможность решать по своему субъективному усмотрению, что вещатель может выпускать в эфир, а что нет».

«(Оспариваемые) нормы нарушают требования гарантированных Конституцией требований о защите свободы слова и выражения, свободы СМИ и запрета цензуры», — говорится в заявлении «Демократической инициативы».

Согласно тому же заявлению, за нарушение установленных спорной нормой требований законодательство предусматривает специальные и строгие правила, которые подразумевают штраф в первый раз, а в случае повторения — безусловное приостановление действия лицензии для вещателя.

«Мы считаем, что такое ограничение свободы СМИ особенно неприемлемо и опасно в предвыборный период», — говорится в заявлении «Демократической инициативы».

Организация обратилась в Конституционный суд 31 августа от имени четырех национальных вещательных компаний — «Мтавари архи», «Формула», «ТВ Пирвели» и «Кавкасиа».

Согласно изменениям, с 1 сентября вещатели обязаны планировать сеть вещания с учетом следующих ограничений:

Не размешать программу, не подходящую для несовершеннолетних до 18 лет, с 6 до 24 часов.

Не размешать программу, не подходящую для несовершеннолетних до 15 лет, с 6 до 23 часов.

Не размешать программу, не подходящую для несовершеннолетних до 12 лет с 6 до 21 часа.

Не размешать программу, не подходящую для несовершеннолетних младше 7 лет с 6 до 21 часа.

