Телекомпании протестуют против вхождения в силу поправок к Закону «О вещании»

Телеканалы «Мтавари архи», «Кавкасиа», «ТВ Пирвели» и «Формула», а также «Альянс региональных вещателей» протестуют против поправок к Закону «О вещании», согласно которым, на вещателей возлагаются дополнительные обязательства по «защите несовершеннолетних от вредного воздействия».

В соответствии с поправками, которые были разработаны по инициативе председателя парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе в рамках работы над «Кодексом прав ребенка» и вступят в силу 1 сентября:

Вещательная компания обязана обеспечить защиту несовершеннолетних от информации, представляющей опасность для ребенка;

Вещательной компании запрещается транслировать программы или размещать в программе материалы, которые могут нанести вред физическому, психологическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетнего, а также его психическому и физическому здоровью;

Вещательной компании запрещается транслировать программу или размещать в программе материалы, которые могут нанести вред социализации несовершеннолетнего;

Вещатель обязан спланировать сеть вещания с учетом следующих ограничений:

Не размещать в сети вещания программу, не предназначенную для несовершеннолетних младше 18 лет, с 6 утра до полуночи; Не размещать в сети вещания программу, не предназначенную для несовершеннолетних младше 15 лет, с 6 утра до 23:00; Не размещать в сети вещания программу, не предназначенную для несовершеннолетних младше 12 лет, с 6 утра до 21:00; Не размещать в сети вещания программу, не предназначенную для несовершеннолетних младше 7 лет, с 6 утра до 21:00;

Согласно этим же поправкам, определены критерии, которые считаются неприемлемыми для несовершеннолетних и которые вещатели должны учитывать при планировании программной сети. Это включает:

Программа (анонс), которая содержит: графическое изображение полового акта, сексуальной сцены или сцены сексуального насилия;

Крупный план сцены насилия (кроме познавательно-образовательной, исторической, фэнтезийной или комедийной программы);

Сцены употребления наркотических средств, пояснение правил их производства или потребления, а также оправдание или одобрение использования;

Оправдание или одобрение употребления табака или алкоголя и т. д.

Комиссия может приостановить действие лицензий вещателей за нарушение этих требований.

В заявлении, опубликованном 19 августа, вещательные компании пояснили, что внесенные в закон поправки предоставляют государству все рычаги для контроля редакционной политики вещателей.

По их словам, новая запись в законе «совершенно непредсказуемая и неопределенная». В то же время их не разъяснял инициатор поправок и соответствующее руководство не было разработано Национальной комиссией по коммуникациям.

В связи с этим вещательные компании обращаются в Парламент с вопросами и просят разъяснений по «неясным» вопросам.

