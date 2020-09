К. Затулин: Российская армия и разведка помогают Абхазии с 1990-х годов

Член Государственной Думы РФ и правящей партии «Единая Россия» Константин Затулин подтвердил, что многие представители российской армии и Государственной Думы с 1990-х прикладывали все усилия для того, чтобы оккупированная Абхазия достигла независимости. В то же время он подверг критике абхазских политиков за ненадлежащее использование российских инвестиций.

Союзники со времен конфликта

26 августа, в 12-ю годовщину незаконного признания Россией т.н. независимости Абхазии, Затулин сказал в интервью «Апсуа ТВ», что многие представители России, в том числе «добровольцы с Северного Кавказа», всегда стремились помочь абхазам «в трудные времена» после распада Советского Союза.

Затулин, который впервые был избран в российскую Госдуму в 1993 году, также заявил, что политика России в отношении Абхазии до прихода к власти Путина была противоречивой, а иногда даже в ущерб интересам Абхазии. В этом контексте он напомнил об экономической блокаде, введенной в отношении Абхазии с 1994 года.

По словам Затулина, тогда официальные позиции разделились. Во время пребывания Андрея Козырева на посту министра иностранных дел ведомство стремилось реинтегрировать Абхазию в Грузию, но в то же время, хотя и неоткрыто, но российская армия и спецслужбы поддерживали Абхазию, насколько могли. Заявление Затулина перекликается с содержанием тогдашней кампании радикальных групп против Андрея Козырева.

По словам Затулина, абхазам также помогали «миротворцы», которые по просьбе противоборствующих сторон в регионе и по инициативе российских законодателей были развернуты для разделения вооруженных сил двух противоборствующих сторон вдоль реки Ингури.

Он также отметил, что многие из этих людей, включая его самого, поддерживали «независимость и право на самоопределение абхазского народа» и не поддались на политику исполнительной власти России, которая пыталась найти «какой-нибудь путь урегулирования (конфликта)».

Затулин напомнил, что он был членом группы российских законодателей, критиковавших визит тогдашнего президента России Бориса Ельцина в Тбилиси в 1994 году и его встречу с президентом Эдуардом Шеварднадзе. Они также написали письмо Ельцину, в котором просили его не подписывать какое-либо военное соглашение с Грузией. Хотя Ельцин все же подписал соглашение, но, по словам Затулина, документ не был ратифицирован и так и не вступил в силу.

События после 2008 года

Депутат напоминает, что до признания Россией Цхинвали и Абхазии в 2008 году между российскими государственными структурами существовали разногласия по этому поводу. По его словам. Некоторые поддерживали установление определенного типа ассоциаций с регионами без признания «Республики Абхазия и Республики Южная Осетия», но власти России не поддержали это предложение.

Проблемное местное население

В интервью Затулин также подверг критике ту часть абхазской элиты и общества, которые затрудняют экономическое сотрудничество с Россией.

Он высмеял взгляды некоторых абхазов, которые говорят, что Россия парализовала местный бизнес и предпринимательство. Затулин обвинил правительство Сухуми в том, что оно затягивает принятие нормативных актов, способствующих ведению бизнеса. По его словам, России постоянно приходится убеждать абхазов, что «никто ни землю Абхазии, ни природу Абхазии, ни недвижимость Абхазии никуда не вывезет».

Для сравнения Затулин привел пример региона Грузии Аджария и благоприятной инвестиционной среды в этом регионе. Затулин, который родился в Аджарии, Батуми, в семье советских чиновников, подчеркнул, что регион процветает благодаря усилиям правительства Грузии по привлечению иностранных инвесторов.

Российский депутат отметил, что стремление абхазских «законодателей», чтобы население их воспринимало, как патриотов. иногда преобладает над рациональным мнением. Затулин назвал имущественные ограничения российским гражданам в Абхазии «дискриминационными».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)