Помощник Бжания подтвердил информацию о визите представителей Альянса патриотов в оккупированную Абхазию

Помощник «президента» оккупированной Абхазии Аслана Бжания Лаша Сакания подтвердил информацию о визите представителей «Альянса патриотов Грузии» в Сухуми. По словам Сакания, что визит «патриотов» в оккупированный регион носил религиозный подтекст и его целью не были политические переговоры.

По сообщению абхазских СМИ, Сакания назвал этот визит «сугубо гуманитарной» акцией, заявив, что из Российской Федерации с ним связались «старые друзья» с просьбой «оказать содействие в передаче иконы Богородицы из Грузии в Илорский храм в качестве дара, в связи с тем, что к ним обратился Давид Тархан-Моурави».

Он также категорически опроверг сообщения о переговорах с гостями, заявив, что члены Альянса патриотов покинули регион после завершения паломнической миссии.

Сакания подчеркнул, что он «осознанно» не информировал местные власти о визите гостей из Грузии, чтобы не придавать мероприятию «какого-нибудь официального статуса».

В его заявлении не называются конкретные личности, которые посетили регион из Грузии.

Информацию о визите лидеров «Альянса патриотов» в оккупированную Абхазию 20 августа распространила телекомпания «Мтавари архи», в которой сообщалось, что Давид Тархан-Моурави и Ирма Инашвили перешли в оккупированную Абхазию 18 августа. Согласно тому же сообщению, они провели в оккупированном районе 4 часа.

В ответ на сообщения о визите представители политических партий Грузии и абхазской оппозиции выразили обеспокоенность по поводу «тайной встречи».

Влиятельная общественная организация ветеранов абхазской войны «Аруаа» обратилась в «парламент» Абхазии за официальными разъяснениями по поводу указанного визита.

С заявлением также выступила абхазская оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии», в котором выражена озабоченность визитом представителей «Альянса патриотов Грузии» в регион на фоне недавних заявлений абхазских лидеров о диалоге с Тбилиси.

Ранее в заявлении от 21 августа Лаша Сакания опроверг сообщения о переговорах с грузинскими политиками, не сказав ничего об указанном «гуманитарном визите».

