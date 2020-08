Оппозиция критикует инициированные правящей партией изменения в Избирательный кодекс

Оппозиция с недоверием относится к инициированным правящей партией «Грузинская мечта» 26 августа поправкам в Избирательный кодекс Грузии, согласно которым, считает, принуждение, запугивание избирателя и нарушение тайны голосования станут уголовно наказуемыми действиями. Часть оппозиционных партий считает, что изменения будут носить формальный характер и на самом деле власти не будут их реализовывать на практике.

Депутат Парламента от Единого национального движения (ЕНД) Саломе Самадашвили считает, что правящая команда пошла на этот показательный шаг ради международных наблюдательных организаций. По ее словам, в условиях «избирательного политического права» власти могут «злонамеренно воспользоваться» даже этими «с первого взгляда положительными законодательными изменениями».

Депутат от Европейской Грузии Серги Капанадзе заявил, что «все это и без того уже наказуемо», и «до сих пор не было ни одного случая, чтобы за (такое правонарушение) наказали бы какого-нибудь публичного или должностного лица».

Кандидат в мажоритарные депутаты от партии «Лело» в Вакийском одномандатном округе, Тбилиси, Леван Коберидзе назвал эту инициативу «фарсом в одном действии». По его словам, правящая команда «сначала лжет общественности, а потом пытается убедить себя, что действительно говорит о деле и делает дело».

По мнению лидера Республиканской партии Хатуны Самнидзе, важнее этих инициатив наличие политической воли, которой у «Грузинской мечты» нет. «Следовательно, международное сообщество не может быть убеждено в том, что Грузинская мечта намерена провести справедливые, мирные и свободные выборы», — сказала она журналистам.

Грузинская мечта не разделяет скептицизма оппозиции. Председатель Парламента Арчил Талаквадзе объяснил необходимость изменений желанием проведения парламентских выборов 2020 года в соответствии с «высшими демократическими стандартами» и возникновения большего доверия граждан к избирательному процессу. Он также добавил, что законодательная инициатива положит конец «спекуляциям» со стороны оппозиции.

